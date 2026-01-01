Der schweigsame Fremde
Der schweigsame Fremde
Jeff Travis trägt ein Geheimnis mit sich herum, das ihn nicht loslässt. Einst kämpfte er als Spion für den Süden – getrieben von Idealismus, bis er die dunkle Wahrheit hinter seinem Auftrag erkannte. Er kehrte dem gefährlichen Leben den Rücken und wurde ein ehrlicher Soldat. Jahre später führt Jeff gemeinsam mit der leidenschaftlichen Spielerin Josie Sullivan ein ruhiges Leben am Mississippi. Doch die Vergangenheit holt ihn ein: Dubiose Gestalten tauchen auf, die von seinen früheren Taten wissen und ihn für skrupellose Geschäfte gewinnen wollen. Als Jeff von Unbekannten angegriffen wird, entkommt er nur knapp dank eines geheimnisvollen Helfers. Auf der Suche nach Antworten folgt er einer Spur nach Arizona. Dort trifft er auf den gefährlichen Jules Mourret, der ihn zu einem riskanten Plan zwingt: Die Goldtransporte einer Postkutsche sollen in Mourrets Hände fallen. Gefangen zwischen Schuld, Gefahr und dem Wunsch nach einem Neuanfang, gerät Jeff in ein tödliches Spiel, bei dem Vertrauen zur größten Herausforderung wird.