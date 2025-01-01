Der Sex Pakt
98 Min.Ab 12
98 Min.Ab 12
Der Sex Pakt
Die drei Highschool-Freundinnen Julie, Kayla und Sam haben sich für ihren Abschlussball vorgenommen, dort ihre Jungfräulichkeit zu verlieren. Um ihr Ziel zu erreichen, schließen die Mädels einen Pakt. Ihre Eltern sind davon ganz und gar nicht begeistert. Sichtlich besorgt beschließen sie, ihre Sprösslinge an ihrem Vorhaben zu hindern. Doch dieser Plan endet in einem einzigen Chaos.
Genre:Comedy
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH