Der Shaolin-Gigant
93 Min.Ab 12
Eines Nachts bekommt der junge Kung Fu-Schüler Kao unerwarteten Besuch: schwerverletzt erbittet Ching, ein Meister des Shaolin-Kung Fu seine Hilfe, um sich bei ihm zu verstecken. Ching hatte eine Auseinandersetzung mit einer berüchtigten Bande, genannt die "drei Drachen", die die Umgebung mit Mord und Raub terrorisieren. Die Banditen sind nicht nur die Todfeinde von Ching, sondern auch ein Dorn im Auge von Kaos Lehrmeister. Doch keiner ist den Mördern gewachsen - sie scheinen unbesiegbar. So erlernt Kao heimlich die alten Shaolin-Kampftechniken seines verwundeten Freundes Ching.
Genre:Action, Kampfsport
Produktion:HK, 1988
Altersfreigabe:
12
