Der Sinn des Lebens
103 Min.Ab 12
103 Min.Ab 12
Der Sinn des Lebens
Nichts beschäftigt die Menschen so sehr wie die Frage nach dem Sinn des Lebens. Die Komiker von "Monty Python" versuchen in heiteren Episoden die Antwort darauf zu liefern. Dabei wird das Wunder Leben in all seinen Facetten untersucht: Geburt, Jugend, Pubertät und Erziehung, der Kampf ums Überleben und schließlich das große Mysterium Tod.
Genre:Comedy
Produktion:GB, 1983
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH