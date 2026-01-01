Der Skarabäus-Code
68 Min.Ab 12
Der Skarabäus-Code
Als ein Archäologe einen mystischen Skarabäus aus Stein findet, wird der Superbösewicht Sphinx auf ihn aufmerksam und versucht mit Hilfe seiner Gang, ihn in seinen Besitz zu bekommen. Doch Sphinx ahnt nicht, dass der Stein den Archäologen in den Superhelden The Scarab verwandelt. Zusammen mit anderen Helden wie Doubledare und Crush stellt er sich den bösen Mächten.
Genre:Action, Science Fiction
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH