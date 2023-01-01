Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Der Sommer, als ich fliegen lernte

90 Min.Ab 6
Himmlisches Kino90 Min.Ab 6
Himmlisches Kino
Der Sommer, als ich fliegen lernte

Der Sommer, als ich fliegen lernte

So hat sich Sofia den Sommer nicht vorgestellt: Ferien mit Oma statt Camping mit der Clique. Gemeinsam besuchen sie Großtante Luce, die auf einer kleinen Insel lebt. Hier kennt die 12-jährige niemanden. Empfang oder richtiges Internet gibt es auch nicht. Doch schließlich erlebt sie Tage voller Abenteuer, küsst zum ersten Mal einen Jungen und lüftet ein lang gehütetes Geheimnis.

Genre:
Drama, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© 2023 Great Movies DE