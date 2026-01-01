Der Spitzenkandidat
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Der Spitzenkandidat
Hugh Jackman schlüpft in die Rolle des gefallenen Senators Gary Hart - nach einer wahren Begebenheit: Gary Hart gilt 1988 als sicherer Kandidat für die demokratische Präsidentschaftsnominierung in den Vereinigten Staaten. Um seinen Wahlkampf weiter voranzutreiben, lässt er sich von den Medien begleiten - mit Folgen. Fotos, die ihn mit der Journalistin Donna Rice zeigen, bringen ihn in Verruf als vermeintlichen Ehebrecher und zwingen ihn letztlich dazu, aus dem Rennen auszutreten.
Genre:Biografie, Drama
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH