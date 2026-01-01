Der Steinerne Garten
Der Steinerne Garten
Im Jahr 1968 wird der junge, idealistische Soldat Jackie Willow ins 3. Infanterieregiment der US‑Armee versetzt – jene Einheit, die auf dem Nationalfriedhof Arlington täglich gefallenen Soldaten die letzte Ehre erweist. Zwischen protokollarischer Routine und der bedrückenden Präsenz des Vietnamkriegs trifft Willow auf zwei erfahrene Militärs: Sergeant Clell Hazard, der den Dienst als sinnentleerte „Zinnsoldaterei“ empfindet, und Sergeant Major „Goody“ Nelson, der seine Meinung über den Krieg lieber für sich behält. Willow jedoch träumt davon, selbst an der Front zu dienen und sieht im Einsatz eine Chance, etwas zu bewirken. Trotz aller Warnungen seiner Vorgesetzten verfolgt er entschlossen eine Offizierslaufbahn. Während Hazard in der Beziehung zur pazifistischen Journalistin Samantha Davis Halt findet, heiratet Willow seine Jugendfreundin Rachel, bevor ihn der lang ersehnte Marschbefehl erreicht. [celeo.de] Im Einsatz erkennt Willow schmerzhaft, dass Krieg nichts mit Heldentum zu tun hat – sondern mit Verlust, Gewalt und der Zerbrechlichkeit menschlicher Ideale.