Der Sturm – Life on the Line
98 Min.Ab 12
Als Linemen geht Beau einem der gefährlichsten Berufe der Welt nach. Das wird ihm mit dem tragischen Tod seines jüngeren Bruders und dessen Frau einmal mehr vor Augen geführt. Seither lebt seine Nichte Bailey bei ihm. Baileys Freund Duncan will eines Tages der Truppe der Linemen beitreten, aber Beau misstraut dem Schönling zunächst. Die beiden müssen sich zusammenraufen, denn ein heftiger Sturm ist im Anmarsch, der große Teil des Stromnetzes zu zerstören droht.
Genre:Thriller, Action, Drama
12
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH