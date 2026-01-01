Der Super Gau: Fukushima | Dokumentarfilm
Der Super Gau: Fukushima | Dokumentarfilm
Für zwei Millionen Menschen, die in unmittelbarer Nähe der Unglückszone leben, bleibt Fukushima Heimat. Sie stellen sich der ungeheuren Aufgabe, ihre Zukunft neu zu schaffen. "Fukushima - Nichts ist, wie es war" erzählt die Geschichte von Reportern in Fukushima und zeigt, was diese erlebt haben und bis jetzt erleben. Der Dokumentarfilm "Fukushima - Nichts ist, wie es war" wurde im Mai 2015 in der Kategorie Kultur und Bildung mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet. Auf der Basis von bisher weitgehend unbekanntem Filmmaterial erzählt der Dokumentarfilm "Fukushima - Nichts ist, wie es war" von der Katastrophe in Japan und ihren Folgen bis zum heutigen Tag. Dabei verknüpfen die Filmautoren die Entwicklungen der letzten Jahre mit den persönlichen Geschichten dreier japanischer Reporter, deren Leben nicht nur unmittelbar von der Katastrophe beeinflusst worden ist, sondern unauflöslich mit ihr verbunden bleibt.