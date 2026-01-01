Der Supersturm - Die Wetter-Apokalypse
85 Min.Ab 12
85 Min.Ab 12
Der Supersturm - Die Wetter-Apokalypse
Über dem Norden der USA schießt das Militär ein unbekanntes Flugobjekt vom Himmel. Dort, wo seine Trümmer auf die Erde stürzen, steigt dunkler Rauch auf. Kurz darauf erschüttern heftige Erdbeben, Tornados, Gewitterstürme Seattle. Navy Major Emma Peterson (Dominika Juillet) und ihr Verlobter, der NASA Wissenschaftler Tom Foster, kämpfen mit ihren Kindern ums Überleben.
Genre:Science Fiction, Thriller
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.