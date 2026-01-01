Der Tanz des Drachen
Der Tanz des Drachen
Der junge Leroy Green, von seinen Freunden „Bruce Leeroy“ genannt, lebt in New York und widmet sich mit voller Hingabe den Kampfkünsten. Er steht kurz davor, die höchste Stufe seiner Ausbildung zu erreichen – eine mystische Kraft, bekannt als „The Glow“, die Körper und Geist vollkommen vereinen soll. Doch sein Meister schickt ihn weiter: Leroy muss allein den letzten Lehrer finden, der ihn zu wahrer Vollendung führt. Während seiner Suche gerät er in die Schusslinie zweier gefährlicher Gegner. Zum einen der selbsternannte „Shogun von Harlem“ – Sho’nuff –, ein brutaler Straßenkämpfer, der Leroy unbedingt besiegen will, um seine Vormachtstellung zu sichern. Zum anderen der skrupellose Musikproduzent Eddie Arkadian, der mit Gewalt versucht, seine untalentierte Freundin berühmt zu machen. Als Leroy die beliebte Sängerin Laura Charles vor Arkadians Handlangern rettet, kreuzen sich ihre Wege – und Leroy erkennt, dass sein Kampf nicht nur körperliche Stärke erfordert, sondern Mut, Verantwortung und Vertrauen. Zwischen Neonlichtern, Musikvideoglanz und harten Straßenkämpfen stellt sich Leroy seinen Gegnern – und seiner eigenen Bestimmung. Nur wenn er an sich glaubt, kann er das wahre „Glow“ finden.