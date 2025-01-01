Der Todesengel: Tödliche Chemie | True Crime Doku
Der Todesengel: Tödliche Chemie | True Crime Doku
Zu viele Herzpatienten sterben unerwartet in einem angesehenen Krankenhaus. Und komischerweise passiert das alles nur während der Schicht von einem einzigen Mitarbeiter. Um seine Schuld zu beweisen, müssen sie nicht nur das neueste Opfer untersuchen, sondern auch andere, bei denen eine Vergiftung vermutet wird, ausgraben. Ein Wissenschaftler erklärt, dass es zwei Arten von Giftmischern gibt: die gezielten und die zufälligen. Dann werden zwei Vergiftungsfälle vorgestellt, bei denen ein "gezieltes" Verbrechen wie ein "zufälliges" aussieht, ähnlich dem Tylenol-Fall in Chicago. Die intensive Untersuchung beinhaltet das Suchen nach Fingerabdrücken in Bibliotheksbüchern, das Befragen von Stripperinnen und das Verfolgen eines Aquariumreinigers. Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.