Der Todesgriff des Shaolin
89 Min.Ab 16
Cheng Ying hat von seinem Vater Li Bai den Todesgriff des Shaolin erlernt. Die einzige weitere Person, die diese Technik beherrscht, ist Lin Hao, ein Freund des Vaters. Als Li Bai einem Verrat durch seinen Freund zum Opfer fällt schwört Cheng Ying Rache. Er tötet den Mörder seines Vaters und schleicht sich in den Clan von Lin Hao ein. Es kommt zum Showdown.
Genre:Abenteuer, Kampfsport
Produktion:HK, 1978
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG