Der Traum vom eigenen Swimming Pool - Schuften für das eigene Paradies!
Der Traum vom eigenen Swimming Pool - Schuften für das eigene Paradies!
Auch in diesem Jahr ist für viele der Sommerurlaub in Gefahr: Fernreisen sind schwierig, leicht erreichbare Urlaubsorte ausgebucht. Da bleibt nur: Ferien im eigenen Garten. Weil es dafür echten Badespaß braucht, sind Pools für zu Hause jetzt heiß begehrt. Focus TV begleitet zwei Familien mit begrenztem Budget, die sich diesen Traum durch Eigenarbeit erfüllen wollen: Familie Koerdt aus der Nähe von Fulda liebt die Natur und wünscht sich einen Schwimmteich mit Pflanzen, damit auch Insekten und Vögel etwas vom grünen Paradies haben. Dagegen bevorzugt Familie Hörmann aus Bayern einen soliden Betonpool. Um zu sparen, bestellen sie ein Pool-Set zum Selberbauen. Schaffen sie es, ohne handwerkliche Erfahrung die Grube selbst auszubaggern und das Fundament zu gießen, oder muss eine Fachfirma für viel Geld nachhelfen? Und gelingt es Familie Koerdt, mehrere Tonnen Kies so zu verteilen, dass sie hunderte Wasserpflanzen in der richtigen Tiefe setzen können? Wer ist schneller, und wer hat durch eigene Muskelkraft mehr gespart? Die Focus TV Reportage über zwei Familien, die ohne Fachkenntnis ihren Sommertraum verwirklichen wollen und sich dabei auf schwieriges Terrain begeben.