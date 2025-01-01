Der Untergang der Bismarck
Die Bismarck galt nach ihrem Stapellauf als das größte und kampfstärkste Schiff der deutschen Kriegsmarine. Ihre Besatzung hielt sie sogar für unsinkbar. Als sie im Mai 1941 im Gefecht mit der Royal Navy aber so schwer getroffen wurde, dass sie innerhalb von zwei Minuten sank, war dies einer der entscheidenden Wendepunkte des Zweiten Weltkrieges.
