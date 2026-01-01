Der Untergang des Römischen Reiches
186 Min.Ab 12
186 Min.Ab 12
Der Untergang des Römischen Reiches
Nach dem Krieg mit den Germanen an der Nordgrenze des Imperiums bestimmt Kaiser Marcus Aurelius (Alec Guinness) den Tribun Livius (Stephen Boyd) zu seinem Erben und übergeht dabei seinen herrschsüchtigen Sohn Commodus. Aurelius wird Opfer eines heimtückischen Giftmordes. Doch seine Tochter Lucilla (Sophia Loren) und Livius wollen nicht tatenlos zusehen, wie der größenwahnsinnige Commodus Rom dem Untergang entgegenführt...
Genre:Drama, Geschichte, Krieg
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH