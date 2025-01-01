Der Verlobungs-Deal
88 Min.Ab 0
Obwohl Luna sich finanziell kaum über Wasser halten kann, will sie das Museum ihres Vaters weiterführen. Als sie bei einer Veranstaltung den wohlhabenden Jackson kennenlernt, sorgt ein Missverständnis in den Medien für jede Menge Aufsehen. Luna nutzt die Situation geschickt aus und bietet Jackson einen Deal an: Sie spielt seine Verlobte, wenn er im Gegenzug das Museum vor dem Ruin bewahrt. Doch je näher sie sich kennenlernen, desto mehr sprühen zwischen den beiden die Funken.
Genre:Romanze
Produktion:CA, 2022
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© OneGate Media GmbH