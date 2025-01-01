Der vermisste Sohn | True Crime Doku
Am Tag vor Thanksgiving bemerkte eine Mutter, dass ihr 10-jähriger Sohn unerwartet aus der Schule verschwunden war. Niemand konnte sich erklären, wie es geschehen konnte. Innerhalb kürzester Zeit startete die gesamte Familie eine verzweifelte Suche nach dem Jungen. Die wenigen vorhandenen Hinweise führten ins Leere. Das FBI wurde eingeschaltet, um die Ermittlungen zu unterstützen. Die Suche, an der sowohl Agenten als auch lokale Behörden beteiligt waren, erstreckte sich über tausend Meilen, um den Täter zu finden und das verschwundene Kind zu retten. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.