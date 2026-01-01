Der (voraussichtlich) letzte Streich der Olsenbande
Der (voraussichtlich) letzte Streich der Olsenbande
Egon hat einen Plan. Natürlich. Nach einem grandios gescheiterten Coup auf Mallorca (Sonne, Sand, Handschellen) sitzt Egon mal wieder hinter schwedischen Gardinen. Doch diesmal ist alles anders: Kein Benny, kein Kjeld, kein Dynamit-Harry – Egon arbeitet jetzt seriös. Für den aalglatten Geschäftsmann Holm-Hansen Jr. soll er die sagenumwobenen Bedford-Diamanten aus einem Schweizer Tresor holen. Klingt einfach? Denkste! Egon wird natürlich übers Ohr gehauen. Jetzt heißt es: Plan B – mit Benny, Kjeld und einem gestohlenen Linienbus, einem Motorboot mit mehr Leck als PS und einem Fahnenmast, der fast bis Kopenhagen reicht. Die Olsenbande stolpert, trickst und improvisiert sich durch ein Chaos aus Tresoren, Tunnelplänen und dänischer Bürokratie – und am Ende? Gibt’s Sonne, Reichtum und Sangria auf Mallorca. Vielleicht.