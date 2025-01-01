Der Weihnachtsstall
Chap (Steve J. Young) trauert um seine Ehefrau, die kürzlich verstorben ist. Er hat sich zurückgezogen und schlägt selbst Einladungen seiner Tochter Laura (Tara Reid) einfach aus. Als seine frühere Pflegetochter Jessica (Andrea Logan White) mit ihrer Tochter Cassidy (Taylor Bedford) auftaucht, weil sie in einer Notlage ist, ist der alte Mann harsch wie immer, doch er nimmt die Beiden auf. Als Laura davon erfährt, argwöhnt sie, dass Jessica nur auf Chaps Erbe aus ist. Der jedoch ist verärgert, dass die Frauen sich streiten und er wie ein hilfloser alter Mann behandelt wird. Und erst seine immer tiefer werdende Beziehung zu Cassidy sorgt dafür, dass sich bei dem Witwer voller Groll eine Veränderung einstellt. Das liegt auch daran, dass beide ein kleines Projekt entworfen haben, mit dem sie an Weihnachten die ganze Gegend zusammenbringen möchten: Sie wollen einen Stall aufbauen, wie er in Bethlehem war, und dort mit allen Nachbarn Weihnachten feiern.