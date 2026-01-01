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Der Weihnachtsstern

Der Weihnachtsstern

82 Min.
Weihnachtskino82 Min.
Weihnachtskino

Der Weihnachtsstern

Nachdem sie unter dramatischen Umständen am 25. Dezember unter dem Weihnachtsstern geboren wurde, glaubt die kleine Noelle O'Hanlon (Erin Galway-Kendrick), dass sie die Gabe hat, Wunder zu vollbringen. Als der hinterhältige Bauunternehmer Pat McKerrod (Robert James-Collier) ihr friedliches Kleinstadtleben bedroht, schließt sich Noelle mit einer bunten Truppe von Außenseitern zusammen. Während die Öffentlichkeit und auch Noelles Vater Joe (Richard Clements) auf die Lügen von McKerrod hereinfallen, entdeckt Noelle dessen finstere Absichten. Zusammen mit ihren Freunden sammelt sie Beweise und wappnet sich für den großen Showdown während einer TV-Übertragung. Vor den Augen der Welt offenbart sich Noelles wunderbare Gabe und sie zeigt allen die wahre Bedeutung von Weihnachten...

Genre:
Familie, Feiertag, Drama, Abenteuer, Fantasie
Produktion:
GB, 2017
Copyrights:
© PLAION PICTURES GmbH