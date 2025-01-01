Der Wendekreis der Liebe
Ein Bollywood-Klassiker mit Sharukh Khan in seinen Anfängen.Welch ein Schock für die Tänzerin Laila (Divya Bharati)! Als ihre Mutter stirbt, erfährt die junge Frau, dass sie als Baby entführt wurde und ihre wahre Herkunft im Dunkeln hegt. Nun scheint ihr geliebter Freund (Sharukh Khan) der einzige Mensch zu sein, der noch an ihrer Seite steht. Laila kennt fortan nur noch ein Ziel: Ihre leibliche Mutter zu finden. Schnell stößt sie auf eine erste Spur, die zurück ins Waisenhaus führt. Drei junge Frauen haben sie damals dort abgegeben und sie ihrem Schicksal überlassen. Eine davon war ihre Mutter. Ist es Wut oder Verzweiflung, die fortan Lailas Suche nach der Wahrheit vorantreibt? Schließlich kennt sie die Identität der Frauen, es sind die Gesundheitsministerin Barkha (Dimple Kapadia), die Pferdezüchterin Raaj (Amrita Singh) und Salma (Sonu Walia), die als Doktorin an einem College arbeitet. Wie werden die drei Frauen reagieren, wenn sie nach all der Zeit plötzlich Laila in die Augen sehen müssen? Es gibt viele Fragen zu beantworten und viele Tränen zu trocknen, bevor vielleicht ein Happy End Laila mit ihrer Vergangenheit versöhnen kann.