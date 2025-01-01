Der Wind von Vilanculos
30 Min.Ab 6
Der Wind von Vilanculos
Dieser Film zelebriert das Kitesurfen und den Umweltschutz in dem afrikanischen Paradies. In "Der Wind von Vilanculos" sehen Sie ein noch nie zuvor durchgeführtes Kitseurf-Rennen vom Festland zu der Insel Bazaruto in Mosambik, einen Kite-Freestyle Wettkampf und eine Spendenaktion für die Organisation "Endangered Wildlife Trust" zum Schutz bedrohter Arten in Südafrika.
Genre:Spezial, Abenteuer
Produktion:gb, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bunker 47