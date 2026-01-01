Der Yosemite Killer: Cary Stayner | Serienmörder Doku
Der Yosemite Killer: Cary Stayner | Serienmörder Doku
Als drei Wanderinnen verschwinden, bricht der Terror über God's Country herein. Die Angst eskaliert, als die Geschichte einer Stadt mit Entführung, Mord und Drogen aufgedeckt wird. Werden das FBI und die örtlichen Strafverfolgungsbehörden das verworrene Netz falscher Spuren entwirren, bevor die Tragödie erneut zuschlägt? Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.