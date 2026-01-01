Der Zweite Weltkrieg - Schlacht um Europa - Folge 1: D-Day
52 Min.Ab 12
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Der Zweite Weltkrieg - Schlacht um Europa - Folge 1: D-Day
Im Frühjahr 1944 bilden die Alliierten unter der Führung der USA und Großbritanniens die mächtigste Streitmacht aller Zeiten. Ihr Ziel ist es, Europa von der deutschen Besatzung zu befreien. Zunächst soll an der nordfranzösischen Küste ein Brückenkopf errichtet werden. Am 6. Juni ist es soweit: Die Invasionstruppen stürmen die Strände der Normandie. Doch wie funktionierte damals ein Schwimmpanzer? Wie schwer war die Ausrüstung der Soldaten? „Der Zweite Weltkrieg – Schlacht um Europa“ gibt Antworten.
Genre:Spezial, Dokumentation, Geschichte
Produktion:GB, 2019
Altersfreigabe:
12
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