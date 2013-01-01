Destruction: Las Vegas
81 Min.Ab 12
81 Min.Ab 12
Destruction: Las Vegas
Als die Semesterferien anstehen, fährt eine Gruppe von Studenten nach Las Vegas, um ordentlich zu feiern. Sie finden ein altes ägyptisches Schwert und einer von ihnen lässt sich dazu hinreißen, das wertvolle Artefakt zu stehlen. Damit erweckt er jedoch einen uralten Fluch zum Leben. Fortan droht ein gefährlicher Sandsturm die gesamte Stadt zu zerstören. Die Ferienzeit entwickelt sich für die Gruppe zu einem Kampf um Leben und Tod.
Genre:Thriller, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2013 Lions Gate Entertainment. All Rights Reserved