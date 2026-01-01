Detective Dee und das Geheimnis der Phantomflammen
124 Min.Ab 12
124 Min.Ab 12
Detective Dee und das Geheimnis der Phantomflammen
China im 6. Jahrhundert. Die offizielle Krönung der seit acht Jahren regierenden Kaiserin steht unmittelbar bevor, pünktlich dazu soll auch ein gigantisches Denkmal fertig werden. Da versetzen eine Serie rätselhafter Todesfälle, Baupannen und kryptische Prophezeiungen alles in Unruhe. Haben etwa Widerständler ihre Hand im Spiel? Oder leistet der Himmel selbst dem weiblichen Thronfolger Widerstand? Detective Dee, seit acht Jahren wegen Rebellion im Gefängnis, soll die Sache untersuchen. Und Dee kommt zu aufregenden Erkenntnissen.
Genre:Action
Produktion:CN, HK, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH