Detective Dee und die Legende der vier himmlischen Könige
127 Min.Ab 12
127 Min.Ab 12
Detective Dee und die Legende der vier himmlischen Könige
Eine Serie höchst ungewöhnlicher Ereignisse ruft erneut Detective Dee auf den Plan. Denn als in den Palästen der Tang Dynastie plötzlich Drachenstatuen zum Leben erwachen, Füchse die Sprache der Menschen beherrschen und mystische Krieger in Masken auftauchen, droht das blanke Chaos auszubrechen. Doch zu allem Überfluss muss sich Dee während seiner Ermittlungen gegen Anschuldigungen seitens der Kaiserin zur Wehr setzen, die ihn ebenfalls in Bedrängnis bringt.
Genre:Fantasie, Abenteuer, Action, Kampfsport
Produktion:CN, HK, 2018
Altersfreigabe:
12
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