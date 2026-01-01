Detektiv Conan Movie 26: Das schwarze U-Boot
105 Min.Ab 12
105 Min.Ab 12
Detektiv Conan Movie 26: Das schwarze U-Boot
26. Spielfilm zu Gôshô Aoyamas beliebter Anime-Serie "Detektiv Conan": Interpol steht kurz davor, eine neue Gesichtserkennungs-Software einzuführen. Doch dann wird in Frankfurt eine Europol-Agentin von der Schwarzen Organisation ermordet und eine Ingenieurin entführt. Auch Ai gerät in die Fänge der Verbrecher. Conan muss versuchen, sie zu retten, bevor es zu spät ist ...
Genre:Anime, Mystery
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN