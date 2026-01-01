Deus
Deus
Im Orbit des Mars wird eine mysteriöse schwarze Sphäre entdeckt. Die Achilles wird mit der wissenschaftlichen Analyse beauftragt, doch die Scanner des Raumschiffs liefern keine nützlichen Informationen. Bis die Sphäre plötzlich ein gleißend helles Licht ausstößt und in tausenden Sprachen zugleich ein einziges Wort übermittelt: Deus - Gott…
Genre:Science Fiction, Thriller
Produktion:UK, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Videorechte & Bilderrechte: Netzkino & Textrechte: Spotfilm Networx GmbH