Deutsche Auswanderer in Rio: Zwischen Elendsviertel und Luxus-Apartments
44 Min.Ab 12
44 Min.Ab 12
Deutsche Auswanderer in Rio: Zwischen Elendsviertel und Luxus-Apartments
Mit Sonne, Strand und Samba ist sie für viele die Traumstadt schlechthin: Rio de Janeiro. Doch wie lebt es sich in Brasiliens Metropole abseits der Sportstätten und Touristenpfade? Focus TV hat fünf Deutsche bei ihrem Alltag in Rio begleitet. Die Reportage über Brasiliens Olympia-Stadt mit all ihren Sonnen- und Schattenseiten.
Genre:reportage, dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71