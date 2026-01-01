Deutsche Kultur in den Emiraten: Das größte internationale Food Festival
27 Min.Ab 12
27 Min.Ab 12
Deutsche Kultur in den Emiraten: Das größte internationale Food Festival
Jedes Jahr findet im Wüstenemirat Katar das größte Food Festival im arabischen Raum statt. Köche und Gäste aus der ganzen Welt treffen sich und feiern Essen und Kultur. Auch Deutschland ist regelmäßig vertreten. Focus TV hat das Festival 2017 besucht und begleitet einen deutschen Spitzenkoch, der seit Jahren im Emirat für die Oberen kocht und einheimische mit internationaler Küche mixt. Außerdem war das Team bei der Eröffnung des Festivals dabei und zeigt, wie sich Deutschland auf dem Festival der Kulinarik-Welt präsentiert.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71