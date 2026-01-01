Deutsche Rekorde des 20. Jahrhunderts - Segelflieger - Das himmlische Abenteuer
61 Min.Ab 16
61 Min.Ab 16
Deutsche Rekorde des 20. Jahrhunderts - Segelflieger - Das himmlische Abenteuer
Es ist ein unbeschreibliches Gefühl: Du gleitest über der Wasserkuppe, die Thermik trägt dich empor, der Wind pfeift unter dir. Fliegen ohne Motor, nur dank des Wetters und deiner Intelligenz. Wenn du nach Stunden wieder landest, bist du stolz: Du hast die Elemente genutzt, überlistet und gebändigt. Und du fragst dich, wie die Segelflieger vor fast hundert Jahren das schafften, die mit Kisten und gespannten Laken in die Luft gingen.
Altersfreigabe:
16
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