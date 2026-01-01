Deutsche Schlachtschiffe
56 Min.Ab 6
Deutsche Schlachtschiffe
Diese Filmdokumentation zeigt die legendären Deutschen Schlachtschiffe "Tirpitz", "Admiral Graf Spee", "Bismarck" und viele andere bei ihrem gefährlichen und mutigen Einsatz. Darüber hinaus wird das Unternehmen „Cerberus“, der erfolgreiche Durchbruch der deutschen Kriegsschiffe "Scharnhorst", "Gneisenau" und "Prinz Eugen" durch den Ärmelkanal, ausführlich gezeigt und beschrieben.
