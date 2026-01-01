Deutschland baut Mini: Modellflugzeuge in der Luft
Deutschland baut Mini: Modellflugzeuge in der Luft
Ob Indoor-Kunstflieger oder Kapitän eines maßstabsgetreuen Düsenjets - die Leidenschaft der Deutschen für die Luftfahrt im Miniatur-Format sucht ihresgleichen. Tausende lassen regelmäßig ihre Eigenbauten fliegen, 90 000 Mitglieder zählt allein der Deutsche Modellflieger-Verband – und ist damit der größte seiner Art weltweit. Bis zu 40 000 Euro und dreitausend unbezahlte Arbeitsstunden stecken in den fliegenden Modellbau-Träumen – wie etwa dem A380 von Peter Michel. Sein Airbus im Maßstab 1:15 sorgt als Flugmodell der Superlative für Aufsehen. Die Focus TV Reportage besucht den Freizeitingenieur zu Hause und begleitet ihn zu einem so genannten Rookie-Meeting, wo erfahrene Jetpiloten anderen Modellfliegern den Umgang mit der Turbine beibringen. Leider nimmt dieser Flug eine unerwartete Wendung... Aufschwung erlebt aber auch das Fliegen von ferngesteuerten Modellen in der Halle – der Indoor-Kunstflug. Manuel Nübel ist „der mit dem Flieger tanzt“. Er gilt als der Paradiesvogel der Indoor-Flugszene. Focus TV hat ihn bei der Vorbereitung und Teilnahme der Deutschen Meisterschaft im Indoor begleitet. Die Hobbykeller-Piloten – eine Reportage über ferngesteuerte Modellbau-Träume und ihre Konstrukteure.