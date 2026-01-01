Deutschland bevor die Bomben fielen - Deutschland vor dem Krieg
72 Min.Ab 12
72 Min.Ab 12
Deutschland bevor die Bomben fielen - Deutschland vor dem Krieg
Ein Kaleidoskop der 30er Jahre in bislang nie gezeigten Filmaufnahmen zwischen biederer Idylle und politischer Umwälzung, zwischen biederer Idylle und politischer Umwälzung, zwischen Hoffnung und Frieden und dunkler Vorahnung. Gedreht von Filmamateuren, die das Alltagsleben ungeschminkt auf Zelluloid gebannt haben. In zum Teil sehr professioneller Filmqualität - davon über 10 Minuten in Farbe - sind die Olympiade 1936 in Berlin zu sehen, das Marineehrenmal in Laboe, der Hamburger Hafen, ein Besuch der Weltausstellung in Paris oder der Einmarsch ins Sudetenland.
Genre:Dokumentation, Geschichte
Altersfreigabe:
12
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