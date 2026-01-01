Deutschlands größte Lohnunternehmer 1 - Osters & Voss
Deutschlands größte Lohnunternehmer 1 - Osters & Voss
„Osters & Voß – Ein Lohnunternehmen der Superlative“ zeigt die moderne Landwirtschaft in ihrer beeindruckendsten Form. Mit tausenden Pferdestärken, modernster Technik und einem perfekt eingespielten Team bewältigt das Unternehmen gewaltige Aufgaben auf zehntausenden Hektar. Über 100 Mitarbeiter sorgen dafür, dass in der arbeitsintensiven Erntesaison alles reibungslos funktioniert. Der Film begleitet den Einsatz digital vernetzter Maschinen, die Effizienz und Präzision auf ein neues Niveau heben. Spektakuläre Luftaufnahmen verdeutlichen die Dimensionen: leistungsstarke Häcksler und Mähdrescher arbeiten scheinbar mühelos auf riesigen Feldern, während tonnenweise Getreide in kürzester Zeit geborgen wird. Der Fuhrpark umfasst ausschließlich modernste Agrartechnik – von Fendt-Traktoren über Claas-Erntemaschinen bis hin zu Geräten von Krone und Amazone. Insgesamt sind rund 650 Maschinen im Einsatz. Eine faszinierende Dokumentation über Hightech, Teamarbeit und die Schlagkraft moderner Lohnunternehmen.