Diary of a Serial Killer

93 Min.Ab 16
Planet Horror93 Min.Ab 16
Planet Horror
Ein abgehalfterter Schriftsteller (Gary Busey, Gefährliche Brandung) wird in eine gefährliche Verschwörung verwickelt, als seine fiktiven Geschichten plötzlich Realität werden. Gejagt von Killern und geplagt von Wahnsinn, muss er herausfinden, wer hinter dem tödlichen Spiel steckt. Ein packender Thriller zwischen Wahn und Wirklichkeit. Mit Michael Madsen (Kill Bill) und Arnold Vosloo (Die Mumie).

Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Tiberius Film