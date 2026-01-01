Dicke Dorsche in der Bärenbucht. Bjornvika in Mittelnorwegen
14 Min.Ab 12
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Dicke Dorsche in der Bärenbucht. Bjornvika in Mittelnorwegen
Dass sich in diesem Revier kapitale Dorsch fangen lassen, ist bekannt. Dass das bissclips.tv-Team hier in Mittelnorwegen allerdings eine derartig großartige Angelei erleben würde, damit hätten die Jungs vor ihrer Tour nicht gerechnet. Bjørnvika liegt gut 380 Kilometer nördlich von Trondheim. Schön geschützt schmiegt sich die Bärenbucht an den Atlantik. Die vorgelagertenSchären machen das Revier zu einem riesigen Hotspot für große Dorsche und dicke Heilbutte.
Genre:Spezial, Angeln, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© bissclips.tv