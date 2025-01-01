Dicke Liebe
Die Modedesignerin Bella findet sich zu dick und fristet deshalb ein Mauerblümchendasein. Im Job verbringt sie ihre Zeit mit Knöpfe annähen und Kragen schneidern. Und das, obwohl sie vor Ideen nur so sprüht. Ihre Chefin, die attraktive aber ausgebrannte Katja Brandt, nutzt Bellas großes Talent schamlos aus und präsentiert deren Entwürfe als ihre eigenen. Doch als Katja sich an Bellas Studienfreund und heimlichen Schwarm Jan heranmacht, geht Bella endlich auf die Barrikaden ...
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2008
Copyrights:© Ziegler Film GmbH & Co. KG