Die 10 Plagen - Die schrecklichste Geschichte der Bibel
Die zehn Plagen Ägyptens, wie sie im Buch Exodus der Bibel beschrieben sind, stellen eine Reihe göttlicher Strafmaßnahmen dar, die von Gott durch Mose und Aaron über Ägypten verhängt wurden. Die Geschichte gilt als die schrecklichste aus der Bibel. Diese Plagen sollten den Pharao dazu bewegen, die Israeliten aus der Sklaverei freizulassen. Zwei Wissenschaftler untersuchen das Geheimnis der zehn biblischen Plagen Ägyptens. Der Arzt und Epidemiologe Dr. John S. Marr will eine tödliche Kette von Ursache und Wirkung entdeckt haben, die zeigt, dass die Berichte über die Plagen medizinisch zu genau sind, um ein Mythos zu sein. Der Molekularbiologe Siro Trevisanato sucht nach einer einzigen Ursache, die alle Plagen erklären würde und meint, dass der Ausbruch der ägäischen Vulkaninsel Thera hinter der Geschichte steckt. Außerdem behauptet er, dass die Ägypter ihre Götter besänftigen wollten und damit die zehnte Plage selbst schufen.