Die abgelegensten Völker: Wann sterben sie aus? | Doku
Die Aromunen leben seit Jahrhunderten in den Bergen des Balkans. Abgeschiedene Dörfer, eine tiefe Verbundenheit zur Natur und eine nachhaltige Lebensweise prägen eine Kultur, die bis heute fortbesteht. Entlang alter Wanderwege, durch unberührte Wälder, über schroffe Felsen und weitläufige Almwiesen entfaltet sich ein Alltag zwischen Tradition, Tierbegegnungen und kulturellen Festen. Tausende Kilometer weiter östlich leben die Ewenken in den eisigen Wäldern Sibiriens – eines der letzten Nomadenvölker Eurasiens. Ihre enge Beziehung zu Rentieren, schamanistische Rituale und das Leben im Rhythmus der Natur geraten zunehmend unter Druck. Äußere Einflüsse und der Verlust von Sprache, Glaube und Wissen stellen eine einzigartige Lebensweise vor eine ungewisse Zukunft.