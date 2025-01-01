Die Affäre
83 Min.Ab 12
Die Affäre
Als die Kinder aus dem Haus sind, will Hausfrau und Mutter Suzanne ins Berufsleben zurückkehren. Die ehemalige Physiotherapeutin lässt sich ihre Praxis umbauen und verliebt sich dabei in den spanischen Handwerker Ivan. Die beiden wollen zusammen ein neues Leben beginnen. Suzannes Ehemann Samuel kann sich damit nicht abfinden und versucht mit allen Mitteln, die frische Liebe zu zerstören ...
Genre:Drama
Produktion:FR, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Atlas Film- und Medien AG