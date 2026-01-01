Die Athena-Verschwörung
114 Min.Ab 16
114 Min.Ab 16
Die Athena-Verschwörung
ATHENA nennt sich die terroristische Vereinigung, die die Welt in Atem hält. Durch gezielte Anschläge will sie Chaos verbreiten, um so die Macht an sich zu reißen. Alle Versuche, der immer größer werdenden Organisation das Handwerk zu legen, sind gescheitert. Hier kommt Special Agent Lee Jung Woo zum Einsatz. Er soll dem Terror Einhalt gebieten…
Genre:Action, Romanze, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film