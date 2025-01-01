Die Auswirkungen von Tourette auf das tägliche Leben
"Das Tourette-Syndrom, eine neuropsychiatrische Erkrankung, die sich in Form von sogenannten 'Tics' äußert, betrifft in Deutschland mehrere Hunderttausend Menschen. Diese Tics können zwanghafte obszöne Äußerungen und unkontrolliertes Zucken des Körpers beinhalten. Fabiene Wengert aus Wetzlar ist ein Beispiel für einen schweren Fall von Tourette, bei dem die Erkrankung das Leben stark beeinflusst – vergleichbar mit einem Kobold im Kopf." Nichts ist spannender als die Wirklichkeit – Reportagen über Themen, die Deutschland bewegen. Immer kritisch und investigativ, immer hautnah am Geschehen!
