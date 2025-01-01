DIE BESTEN MOTORRAD WERKZEUGE FÜR UNTERWEGS

Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wir zeigen Motorrad & Zweirad Werkzeuge für unterwegs & ein paar smarte Gadgets! ► Dieses edle Motorrad Werkzeug verlosen wir in dieser Folge* | https://amzn.to/3O4Hxjf ► NEUE BF24 Shirts! | https://shop.bauforum24.biz/collections/t-shirts ► Snack Tipp: https://www.korodrogerie.de | 5% Rabattcode: Bauforum24 (WERBUNG) ALLE MOTORRAD WERKZEUGE IN DIESEM VIDEO ► Wera Toolcheck Plus* | https://amzn.to/3taeIqe ► Wera Toolcheck Automotive* | https://amzn.to/30H4G3D ► 15,-€ Toolcheck Alternative von KWB* | https://amzn.to/3thwKXx ► DeWalt Bitset mit Kombi-Ratsche* | https://amzn.to/38yFeBN ► Würth Zebra Mini Ratschenset im Metall Case* | https://amzn.to/2OSMTUB ► Wera Joker Ratschenschlüssel Set* | https://amzn.to/3vmzggV ► Wera Hand-Bithalter mit Magnet* | https://amzn.to/2OwktQb ► Wera Mini Ratsche 1/4" Aufnahme (Solo)* | https://amzn.to/3eBPKMh ► Bahco Mini-Ratschenset* | https://amzn.to/30Hls2x ► Makita Bitset mit Mini-Ratsche & Nüssen* | https://amzn.to/3qMp6mu ► FELO Knarrensatz mit Ergo-Griff (Soft Gummi) Ratsche* | https://amzn.to/30HajyN ► FACOM Ratschenset mit Rotator Ratsche* | https://amzn.to/3rSBPWc ► FACOM Mini Ratschenset mit Gelenk-Ratsche* | https://amzn.to/3tcT30o ► Proxxon 2-in-1 Bithalter für Nüsse & Bits* | https://amzn.to/3rOWhHf ► Stahlwille Knarrenset im Softcase* | https://amzn.to/2Nngm8M ► KS Tools Mini Ratsche* | https://amzn.to/30JN6vK ► Stahlwille Mini Feinzahnknarre* | https://amzn.to/3DOe6LT ► HAZET Mini Ratschenset in Klappbox* | https://amzn.to/38CvMgJ ► GEDORE Adapter für Ringratschenschlüssel* | https://amzn.to/3KFlugV ► WERA Mini Ratschenset in Textiltasche* | https://amzn.to/3uE2ABt ► WERA Automatik Multi-Schlüssel & Ratsche* | https://amzn.to/3uFWtN4 ► GEDORE Doppelringschlüssel offen* | https://amzn.to/3EeVvdQ ► Clever: Proxxon 4-in-1 Ratschenschlüssel* | https://amzn.to/3DOeOJ3 ► WERA Stubby Bithalter Kompakt mit Bit-Magazin* | https://amzn.to/3rnAcl8 ► WERA kompakter Ratschen-Bithalter mit Magazin* | https://amzn.to/36aTvXn ► BF24 Micro Organizer | https://shop.bauforum24.biz/products/bf24-tanos-micro-systainer ► ENGINEER smarte Kombizange (klein)* | https://amzn.to/3EO82Ek ► Lebensetter: Engineer Daumenratsche* | https://amzn.to/3EJL29z ► VICTORINOX Multitool mit Ratschenset* | https://amzn.to/3jC6yUF ► KNIPEX Cobra XS* | https://amzn.to/3EOaQkX ► KNIPEX Mini Zangenset mit Spitz-Kombizange* | https://amzn.to/3ESDaTo ► Reifen Flickset für schlauchlose Reifen* | https://amzn.to/3vdGu7L ► Airman Mini Motorrad Kompressor* | https://amzn.to/3LYVihm ► Xiaomi Mini Kompressor mit USB Ladeanschluss* | https://amzn.to/2ONCHwu ► Digitaler Reifendruckmesser* | https://amzn.to/3uNju0F ► Zündkerzenschlüssel mit Stecknüssen* | https://amzn.to/3jyCrh5 ► Zündkerzenschlüssel mit Gelenk als Stecknuss* | https://amzn.to/37Ljox8 ► Mini-Reservekanister für Motorrad* | https://amzn.to/37JlaPu ► Beste "blaue" H4 Birne: Osram Cool Blue Boost* | https://amzn.to/3JEvjKF ► H4 LED Philips Ultinon Pro 6000* | https://amzn.to/3M3CTjo ► H7 LED Osram Night Breaker LED* | https://amzn.to/3ObzeSL ► Spart Gewicht! Motorrad Lithium Batterie* | https://amzn.to/3E99x0u ► Powerbank mit Notstarter und LED Lampe* | https://amzn.to/3jC1PTa ► Brennenstuhl LED Handleuchte mit Rot-Blitzer* | https://amzn.to/30pd6Ag ► LED Stirnlampe mit LED Band und Gestensteuerung* | https://amzn.to/3JD0lTe ► Kettentrenner und Nietwerkzeug für Motorradketten* | https://amzn.to/38Co3Sz ► Adapter für Motorrad Steckachsen 12-24mm* | https://amzn.to/3EpUL5L ► Klassiker für Alles: Panzerband* | https://amzn.to/3uG1uVT ► Reparaturband selbstverschweissend* | https://amzn.to/3uCqWv9 ► Preistipp: Maul-Ringschlüsselsatz inkl. Rolltasche* | https://amzn.to/3jHmwNf ► Werkzeug Rolltasche* | https://amzn.to/3jwNsQ1 Unser BF24 MERCH: ► BF24 Akkuschrauber Quartett | https://shop.bauforum24.biz ► BF24 Zollstöcke (2m & 1m) | https://shop.bauforum24.biz/collections/gadgets ► BF24 Micro Systainer | |https://shop.bauforum24.biz/collections/gadgets ► Unsere BF24 T-Shirts | https://shop.bauforum24.biz/collections/t-shirts ► Mehr Infos aus der Werkstatt? | https://www.instagram.com/andrebrockschmidt ► Gewinnspiel Info: https://www.bauforum24.biz/forums/topic/86670-gewinnspiel-infos Folgt mir auch auf: ► https://www.instagram.com/andrebrockschmidt ► https://www.instagram.com/bauforum24 ► https://www.tiktok.com/@bauforum24 ► https://www.bauforum24.biz ► Job oder Ausbildung bei BF24? Bewirb' Dich: jobs@bauforum24.biz ► Kontakt, Werbung, Kooperationen: redaktion@bauforum24.biz *********** * Der YouTube-Kanal "Bauforum24" ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon EU. Mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf (bis 24 Stunden nach Aufruf des Links) zustande, werde ich mit einer Provision beteiligt - damit unterstützt Du unseren Kanal. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie Du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich Dir überlassen. #MOTORRAD #WERKZEUG #WERKSTATT

