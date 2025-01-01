Die Bibel der Nazis | Der Ursprung des Arier-Mythos
Das Buch des Tacitus oder auch "Nazi Bibel" genannt, wurde von den Nationalsozialisten als Legitimation zum Massenmord verwendet. Dabei stützten sie sich auf die angebliche überlegene, arische Abstammung der Deutschen. Doch wie kam der Arier-Mythos überhaupt zustande und was hat es mit dem Buch des Tacitus auf sich? In dieser Dokumentation gehen wir dem Mythos und dessen Entstehungsgeschichte auf den Grund. 1944 schickte Heinrich Himmler SS-Soldaten nach Italien, um dort nach einem verschollenen Schriftstück zu suchen. Es handelt sich um die älteste Fassung des Werks „Germania“, das Tacitus 98 vor Christus verfasste. In dem Buch wird eine „noble und reine Menschenrasse“ beschrieben, als deren Nachfahren sich die Nazis sahen. Mit dem Werk wollte Himmler beweisen, dass die Deutschen von Übermenschen abstammten, die von den Nazis als Arier bezeichnet wurden. Himmler stellte für diese Aufgabe extra eine Spezialeinheit mit dem Namen „Ahnenerbe“ zusammen, die die vermisste Handschrift auftreiben sollte.