Die Biker-Gang-Morde: Grausamer als die Mafia? | True Crime Doku
50 Min.Ab 16
50 Min.Ab 16
Die Biker-Gang-Morde: Grausamer als die Mafia? | True Crime Doku
Nachdem die Polizei in einem Fahrzeug eine Tasche mit Tausenden von Dollar entdeckt, wird schnell klar, dass ein Verbrechen geschehen sein muss. Die Ermittler nehmen sofort die Spuren auf. Als die Fährte sie zu einer berüchtigten Biker-Gang führt, wird das FBI eingeschaltet. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Studio71