Die blaue Lagune
101 Min.Ab 12
Nach ihrem Schiffbruch können sich die zwei achtjährigen Kinder Emmeline und Richard und der Schiffskoch Paddy auf eine paradiesische und einsame Südseeinsel retten. Doch der Koch stirbt - die beiden Kinder sind auf sich alleine gestellt. Jahre später beginnt eine romantische Love Story zwischen Emmeline und Richard - die beiden bekommen ein Kind. Als sie eines Tages beim Fischfang weit aufs Meer hinaustreiben, werden sie schließlich von einem Segelschiff gerettet.
Genre:Romanze, Drama, Abenteuer
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland